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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristler, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 28.04.2020 - 11:03
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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi, kararlı bir şekilde devam ediyor.

    Son olarak, Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    HAKURK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ

    Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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