Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristler, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 28.04.2020 - 11:03
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi, kararlı bir şekilde devam ediyor.
Son olarak, Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
HAKURK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.