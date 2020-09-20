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    Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Datça açıklarındaki deprem, yerin 6.82 kilometre derinliğinde kaydedildi.
    • AA
    • 20.09.2020 - 11:51
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    Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.16'da Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    372 KİLOMETRE ÖTEDE KAYDEDİLDİ

    Depremin 6.82 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 372 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.

    "İLÇEMİZDE OLUMSUZLUK YOK"

    Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İlçemizde her herhangi bir olumsuzluk olmadı. Datça’da olağan yaşam devam etmektedir." dedi.

    Akdeniz de 4.2 büyüklüğünde deprem #1

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