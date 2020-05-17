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İzin günlerinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, sahillere gelerek denizde yüzdü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 hafta sonra bugün tekrar 6 saatliğine kaldırıldı...

Sokağa çıkan vatandaşlar ise parklara ve sahillere akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

SICAĞA DAYANAMAYIP DENİZE GİRDİLER

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahillere gelen vatandaşlar da denizde yüzmeyi tercih etti.

Sahillerde devriye gezen polis ekipleri ise denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi.

Uyarılar üzerine denizden çıkan vatandaşlar yeşillik alana geçti.

65 yaş üstü vatandaşlar Kadıköy'de denize girdi VİDEO