Dolar
6.7961
0.0618%
Euro
7.4533
-0.0402%
Altın
1733.14
-0.8478%
Borsa
103058.38
0.8818%
G. Altın
378.806
-0.7581%
Bitcoin
63984.71
-2.2772%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin seyahat başvurusuna onay

    İçişleri: "65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.
    • AA
    • 21.05.2020 - 12:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin seyahat başvurusuna onay

    İçişleri: "65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.

    Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı."

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir