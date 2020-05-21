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65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin seyahat başvurusuna onay

65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin seyahat başvurusuna onay

İçişleri: "65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.