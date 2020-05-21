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- 65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin seyahat başvurusuna onay
65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin seyahat başvurusuna onay
İçişleri: "65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.
- AA
- 21.05.2020 - 12:18
İçişleri: "65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.
Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı."