65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara akın etti

65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara akın etti

Bolu'da sokağa çıkan vatandaşlar, 6 saatlik izinlerini parklarda geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, meydan ve parklar bugün 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kaldı...

6 saatlik izni olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı.

PARKLARA AKIN ETTİLER

Bolu'da sokağa çıkan vatandaşlar ise kentin yeşil alanlarından Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı’na giderek vakit geçirdi.