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    Antalya plajları eski günlerine döndü

    Hafta sonu hava sıcaklığı 39 dereceyi bulunca, tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 17:01
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    Antalya plajları eski günlerine döndü

    Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 39 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi buldu.

    Hafta sonunda sıcaktan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

    NEREDEYSE ADIM ATACAK YER KALMADI

    Yakıcı güneşten korunmaya çalışanlar ya şemsiyelerin altına sığındı, ya da denize girerek serinlemeye çalıştı.

    Kalabalık dikkat çekerken, Kurban Bayramı’nın daha da yaklaşmasıyla adım atacak yer kalmayacağı öngörülüyor.

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