Antalya plajları eski günlerine döndü

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Hafta sonu hava sıcaklığı 39 dereceyi bulunca, tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 39 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi buldu.

Hafta sonunda sıcaktan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

NEREDEYSE ADIM ATACAK YER KALMADI

Yakıcı güneşten korunmaya çalışanlar ya şemsiyelerin altına sığındı, ya da denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kalabalık dikkat çekerken, Kurban Bayramı’nın daha da yaklaşmasıyla adım atacak yer kalmayacağı öngörülüyor.