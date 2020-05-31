Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

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Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti.

Denizli kent merkezinden Aydın istikametine giden Büşra Çerşil'in (26) kullandığı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARAÇTAN 1 SAATTE ÇIKARILDI

Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra, kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.



Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.