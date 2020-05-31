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    Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

    Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti.
    • AA
    • 31.05.2020 - 07:38
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    Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

    Denizli kent merkezinden Aydın istikametine giden Büşra Çerşil'in (26) kullandığı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    ARAÇTAN 1 SAATTE ÇIKARILDI

    Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra, kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

    Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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