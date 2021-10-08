Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademir köyü mevkiinde ormanın 4 farklı noktasında çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Kütahya'da orman yangını VİDEO

HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nce kiralanarak Eskişehir’e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.