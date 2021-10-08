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    Kütahya'da orman yangını

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademir köyü mevkiinde ormanın 4 farklı noktasında çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 20:42
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    Kütahya'da orman yangını

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    4 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

    Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

    Kütahya'da orman yangını VİDEO

    HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR

    Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nce kiralanarak Eskişehir’e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.

    Kütahya da orman yangını #1

    Kütahya da orman yangını #2

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