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    Siirt'te hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eruh Gabar kırsalında hava destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2020 - 11:02
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    Siirt'te hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin, teröristlerle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor.

    Son olarak, Siirt'in Eruh Gabar kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

    TERÖRİSTLERE OPERASYON

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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