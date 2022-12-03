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    Atama kararları Resmi Gazete’de

    Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • 03.12.2022 - 01:30
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    Atama kararları Resmi Gazete’de

    Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Atama kararları

    İHA'nın haberine göre, yayınlanan atama kararlarında, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt atandı. Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ise görevden alındı.

    Atama kararları Resmi Gazete’de #1

    Atama kararları Resmi Gazete’de #2


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