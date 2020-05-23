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    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

    Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
    • AA
    • 23.05.2020 - 07:40
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    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçiş ücreti alınmayacak.

    BAYRAMDA KÖPRÜLER VE MARMARAY ÜCRETSİZ

    23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden  geçişler ücretsiz olacak.

    23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.

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