800 bin liralık kemerin imitasyonu, 700 liraya satılıyor

Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalıçarşı'da fiyatların artması nedeniyle altın alamayan kadınlar, imitasyon takılara yoğun ilgi gösteriyor.

"800 bin liralık kemerin gerçeğinden farksız"

Kapalıçarşı'da imitasyon takı satan Ali Atıcı,

dedi.

İmitasyonu 700 lira

Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi Kapalı Çarşı'da yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Altın fiyatları yükseldikçe imitasyon takılara ilgi her geçen gün artıyor. Maraş kemeri 800 bin TL ama burada 700 TL'ye satılıyor. Maraş kolyesi 400 bin TL ama burada 300 TL. Burma 60 bin TL, burada 300 TL. Maraş burma bilezik 44 bin TL, burada 70 TL'den satılıyor. Altın fiyatları yükseldikçe insanların alım gücü azalıyor. Buraya geliyorlar ve buradan alıyorlar. Buradaki ürünler de gerçeğini aratmıyor. Fiyatlarımızı da gayet cazip tutuyoruz. Buraya gelenler altına güçlerinin yetmediğini söylüyorlar ve buradan alıp onları takıyorlar. Düğün alışverişini buradan yapanlar oluyor. Aynı kuyumcuya gelmiş gibi.

"Kuyumcu vitrinlerine gidiyoruz, orada her şey ateş pahası"

Zehra Tilki adlı müşteri ise şunları söyledi:

Ben buranın daimi müşterisiyim. Buraya sık sık gelip bu ürünlerden alıyorum. Burada genel olarak hem gözümüz şenleniyor hem de gerçek altınlara benzediği için çok fazla talep var. Kuyumcu vitrinlerine gidiyoruz, orada her şey ateş pahası. Altın şu an aldı başını gidiyor. Her şey çok pahalı. Biz de buraya geliyoruz. 800 bin TL'ye kemer almaktansa, 20 bin, 30 bin, 100 bin TL'ye bir bileklik almaktansa burada hem gönlümüzü hoş ediyoruz hem de takıp takıştırıyoruz. Burada hem daha cazip fiyatlar var hem de daha güzel fiyatlar görebiliyoruz. Genel olarak ürünler birebir altın işçiliği gibi, renklerinde solma olmuyor. Tercihimiz de bu yüzden.