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    81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi gönderildi

    15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelgeye göre, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.
    • AA
    • 19.05.2020 - 12:56
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    81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi gönderildi

    İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.

    Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak.

    KISITLAMAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI

    20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

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