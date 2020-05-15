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    Adana'da, Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu

    Seyhan Nehri’nde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 15:04
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    Adana'da, Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu

     

    Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Yolu üzerinde Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir otelin çalışanları, suda ceset olduğunu görüp, polise haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

    Can- Kur ekipleri, nehirde sürüklenen kadın cesedini, bot yardımıyla kıyıya çıkardı.

    KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

    Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu -1

    Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu -2

    Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu -3

    Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu -4

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