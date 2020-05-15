- En Son Haber
- İç Haber
- Adana'da, Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu
Adana'da, Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu
Seyhan Nehri’nde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- DHA
- 15.05.2020 - 15:04
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Yolu üzerinde Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir otelin çalışanları, suda ceset olduğunu görüp, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.
Can- Kur ekipleri, nehirde sürüklenen kadın cesedini, bot yardımıyla kıyıya çıkardı.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.