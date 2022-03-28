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    Ardahan’da eğitime kar engeli

    Ardahan merkez, Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 07:51
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    Ardahan’da eğitime kar engeli

    Ardahan’da akşam saatlerinden itibaren merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı şiddetini sürdürüyor.

    OKULLAR BİR GÜN TATİL

    Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan merkez başta olmak üzere Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

    Öte yandan il genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken kapalı olan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları da devam ediyor.

    Ardahan’da eğitime kar engeli #1

    Ardahan’da eğitime kar engeli #2


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