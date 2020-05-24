9 bayramdır oğlunu bekleyen anne yardım istiyor

4 yıl önce, evlerinin önünde oynarken kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'in aradan geçen süreye rağmen izine rastlanmadı. Yasin'in ailesi, bir bayramı daha buruk geçiriyor.

Konya'nın Akören ilçesine bağlı daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 6 yaşındaki oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü, evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı.

HER YER ARANDI

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı. Ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi.

İHA DA KULLANILDI

Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı.

ÖZEL EKİP DE BULAMADI

80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen Yasin’in izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'üncü gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.

"İNSAFA GELİRLER DE BIRAKIRLAR MI DİYE BEKLİYORUM"

Ümmü Şahin, Yasinsiz 9 bayram geçirdiklerini, ona çok benzediği için 5 yaşındaki oğlu Yusuf'a sarılarak hasret giderdiklerini söyledi. Anne Şahin, "Dokuz bayramdır Yasin yok. En kötüsü her bayram yaklaştığında insafa gelirler de Yasinimi bırakırlar mı diye bekliyorum. Görenlerden, duyanlardan Allah rızası için kendi evlatlarının yerine koysunlar, bize yardım etsinler. Yalvarıyorum. Her zaman içimde bir umut var. İçimdeki umut bitmez.'' dedi.

"ANNE DİYE SESLENMESİNİ ÖZLEDİM"

Umudunu hiç kaybetmeyeceğini belirten Ümmü Şahin, ''Umudumu hiç yitirmeyeceğim. Can bedenden çıkıncaya kadar oğlumu bekleyeceğim. Oğlumu aramayı da sürdüreceğim. Kim ne söylerse söylesin, o benim canımdan bir can. Ne yapsak olmuyor. Yasin'in tekrar aranmasını istiyorum. Arama faaliyetleri yeniden yapılsın. Bayramlar benim için çok kötü geçiyor. Kardeşleri ağlıyor. Her gün Yasin'in ya fotoğrafları ya da kıyafetleri ellerinde oluyor. Bir anne olarak kucağıma oturtup da kokusunu içime çekmeyi çok özledim. Bana anne diye seslenmesini çok özledim." diye konuştu.