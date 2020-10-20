2011 yılında Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depreme dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Düğün kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü ve şiddetini bir kez daha göz önüne serdi.

23 Ekim 2011 tarihinde 7.2 ve 9 Kasım 2011 tarihinde 5.6 büyüklüğünde Van'da meydana gelen iki deprem, tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı.

Depremlerde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı.

İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü.

Yaklaşık 180 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü adeta harabeye döndü.

DEPREMİN ŞİDDETİ, YENİ GÖRÜNTÜLERLE BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Enkaz alanına dönen Erciş, yapılan yeni çalışmalarla yaraları sarılıp, yeniden toparlanırken, depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

9 yıl önceki Van depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

DÜĞÜN KAMERASINA YANSIDI

23 Ekim 2011'deki bir düğünde çekilen görüntülerde, korku ve panik anları kameraya yansıdı.

Düğüne gelenler, yaşanan şiddetli sarsıntı ile birlikte bir anda adeta şoka girip sağa-sola koşuştururken, yıkımla birlikte çevrede yükselen toz bulutu ve yıkılan binaların arasında koşuşturuyor.

































