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Mersin'de aşiret düğünü: Paraları sayanların kolları yoruldu

Mersin'de aşiret düğünü: Paraları sayanların kolları yoruldu Mersin'de yapılan bir aşiret düğününde gelin ve damada toplamda 4 buçuk kilo altın, 2 milyon 100 bin Türk Lirası takıldı.