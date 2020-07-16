90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında programlar düzenlendi.

90 BİN CAMİDE AYNI ANDA SELA SESİ YÜKSELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu VİDEO

CAMİ MİNARE IŞIKLARI SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK KALACAK

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

Beştepe Millet Camisi

Kırıkkale Nur Camii

Bursa Ulu Camiİ

Tarihi Ortaköy Camii







