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    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

    FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
    • AA
    • 16.07.2020 - 02:45
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    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

    15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında programlar düzenlendi.

    90 BİN CAMİDE AYNI ANDA SELA SESİ YÜKSELDİ

    Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu VİDEO

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu #1

    CAMİ MİNARE IŞIKLARI SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK KALACAK

    Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu #2Beştepe Millet Camisi

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu #3Kırıkkale Nur Camii

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu #4Bursa Ulu Camiİ

    90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu #5Tarihi Ortaköy Camii



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