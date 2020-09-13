Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit düştü.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hayata geçirilen operasyonda, 1 jandarma astsubayının şehit olduğunu açıkladı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur.Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.