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    Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

    Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit düştü.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 20:16
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 20:16
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    Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hayata geçirilen operasyonda, 1 jandarma astsubayının şehit olduğunu açıkladı.

    2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur.Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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