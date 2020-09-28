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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 28.09.2020 - 21:54
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 22:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

    ERMENİSTAN'IN NEDEN OLDUĞU GERİLİM DEĞERLENDİRİLDİ

    Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

    Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü #1

    "DOĞU AKDENİZ'DE İŞ BİRLİĞİ ORTAK MENFAAT"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

    Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın, Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü #2

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