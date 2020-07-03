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Terör örgütü DEAŞ adına propaganda yürüten 9'u yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden ‘DEAŞ’, ‘HTŞ/FEC/NC’ silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan, DEAŞ’ın Suriye ve Irak'taki hücre üyeleriyle irtibatlı olan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

TABANCA, FİŞEK VE DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliye baskın sırasında yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 fişek, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı - VİDEO



TESLİM EDİLDİLER

Konuyla ilgili yakalanan şahıslardan 9’unun YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kapsamında deport işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildiği kaydedildi.

Geri kalan 8 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.