Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı

Fahrettin Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.

Türkiye'de uzun süre sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı.

Bunu fırsat bilen vatandaşlar ise ülkenin her yerinde sahillere parklara koştu. Uzun süredir hafta sonunu evde geçiren halk temiz ve güzel havanın keyfini çıkardı.

Hal böyle olunca, kalabalık yerlerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği görüntüler de ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, sosyal mesafe uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

"BALIKLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA UYULDU"

Koca, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıkçılar arasında uyuldu" ifadesinin yer aldığı, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.

"VİRÜS KÖPRÜYE UĞRAMIŞSA ELİ BOŞ DÖNMEMİŞTİR"

Koca, bu paylaşımına, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin." notunu düştü.