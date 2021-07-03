Fethiye'de tur teknesi battı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 03.07.2021 - 17:29
- Güncelleme : 03.07.2021 - 17:49
Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı.
3 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
İçinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki insanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.