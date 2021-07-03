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    Fethiye'de tur teknesi battı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 17:49
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    Fethiye'de tur teknesi battı

    Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı.

    3 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

    İçinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki insanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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