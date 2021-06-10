Çocukların icra yoluyla alınması sona eriyor

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi yasalaştığında, icra yoluyla çocuk teslimi ve harç ödemeleri kaldırılacak.

Çocukların icra yoluyla alınması ve harç ödemelerine son verilecek.

İCRA DAİRESİNE HARÇ YATIRILIP ÇOCUK ALINIYORDU

Mevcut sistemde boşanma davası sürerken ya da boşanma sonrasında çocuğu gösterilmeyen ebeveyn icra dairesine başvuruyor. Harç yatırılıyor ve çocuk 7 gün içinde teslim edilmezse icra müdürü zorla alabiliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE KALDIRILACAK

Tartışma konusu olan bu sistem, AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi yasalaştığında kaldırılacak.

"ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ" KURULACAK

Adalet Bakanlığı kontrolünde, Çocuk Teslim Merkezleri kurulması öngörülüyor. Boşanan eşler, birbirleriyle hiç karşılaşmadan çocuğu teslim alabilecek. Düzenlemeyle konu, İcra İflas Yasası içinden çıkarılarak Çocukları Koruma Kanunu kapsamına alınıyor.

Zorla babasından alınan minik Yağmur’un gözyaşları VİDEO ARŞİV