A101 plajlara rakip oldu! Bot, kano, sörf… 24 Temmuz aktüel

A101, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü başlayacak yeni aktüel ürün kampanyası ile müşterilerine yaz sezonuna özel fırsatlar sunuyor.
24 – 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden açık hava aktivitelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.
Yazın keyfini en iyi şekilde çıkarmak isteyenler için özel olarak seçilen ürünler, hem uygun fiyatları hem de kalite garantisiyle dikkat çekiyor.
Özellikle mutfakta pratiklik sağlayacak araç gereçler ve güneşli günlerde açık havada kullanılabilecek ürünler alışveriş listelerinin ilk sırasında yer alıyor.
Yaz alışverişini ekonomik yapmak isteyen tüketiciler, kampanyadan faydalanmak için mağazaların yolunu tutmaya hazırlanıyor.
İşte A101 indirim kataloğu: