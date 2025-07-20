A101 plajlara rakip oldu! Bot, kano, sörf… 24 Temmuz aktüel Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, 24 Temmuz Cuma günü için hazırladığı aktüel ürün kataloğuyla yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta listeye giren ürünler arasında ise yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan çeşit çeşit bot modelleri yer alıyor.