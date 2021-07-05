Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırma gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesinde 1 Temmuz'da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli Doğukan S. (22) ve Ufuk A. (21) arasında trafikte kaza yapmaları üzerine tartışma çıktı.

AA MUHABİRİNİN ÇENESİNİ KIRDILAR

Tartışma sırasında Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran şüpheliler, olayın ardından kaçtı. Olay yeri görüntülerinin incelenmesi ve motosikletin plaka sorgusunun yapılması sonucu, şüpheliler evlerinde gözaltına alındı.

AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıran şüpheliler serbest bırakıldı VİDEO

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NÖBETÇİ SAVCILIĞA ÇIKARILDILAR

Bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Şüphelileri önce adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk eden savcılık, daha sonra dosyayı tekrar isteyerek şikayetçi Biçeroğlu'nu adliyeye çağırdı. Hastane raporunda tıbbi bulguları eksik yazılan Biçeroğlu, İstanbul Adliyesi içindeki adli tabiplikte muayene edilerek, evrakları incelendi. Çenesinde kırık, yüzünde ise dikişler bulunan Biçeroğlu hakkında yazılan rapor, nöbetçi savcılığa sunuldu.

AA muhabiri Biçeroğlu'nu darbeden saldırganların kaçış anı VİDEO

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Bu gelişme üzerine yeni evraklar ve bulgular üzerinden dosyayı yeniden inceleyen savcılık, her iki şüpheliyi de "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmak suretiyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sevk yazısında, Biçeroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilerek, zanlıların kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı vurgulandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"BİZİ Mİ ÇEKİYORSUN? GİDİP BİRİNE TECAVÜZ MÜ ETMİŞİZ" DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Adliye çıkışında "Bizi mi çekiyorsun, gazeteci misin? Çek. Gidip birine tecavüz mü etmişiz?" diyen şüphelilerin gülmeleri dikkati çekti.