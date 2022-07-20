Petrol
105.52
-1.70%
Euro
17.998
0.16%
Dolar
17.579
0.11%
Altın
965.11
-0.12%
Borsa
2511
0.35%
Bitcoin
411.180
7.97%
BTXN Coin
7.56
2.16%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Abant Milli Parkı'nda fayton turları sonlandırıldı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kararı ile Abant Milli Parkı'nda at ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı. Bu kararla faytoncular, iş yapamaz hale geldi.
    • 20.07.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abant Milli Parkı'nda fayton turları sonlandırıldı

    Bolu'nun doğa harikası, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, Cumhurbaşkanı kararı ile tabiat parkı statüsünden milli park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı.

    Turlar bitti

    At ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı.

    Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 at ve fayton sahibine bildirildi.

    Karara gerekçe olarak, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gösterildi.

    Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı VİDEO

    Atlar yaylaya kaydırıldı

    Faytonlar ve atlar, Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası'na kaydırıldı.

    Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada faytoncular iş yapamaz hale geldi.

    Abant Gölü'nün giriş ve çıkış noktalarında görevli jandarma ekipleri, faytoncuları Abant Gölü çevresine sokmadı.

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #1

    “Yaylaya gelen olmuyor”

    30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, atların bedellerinin kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyledi.

    DHA’ya konuşan Türe, “Bizi dün çıkardılar. Abant'ta 30 senedir yaptığımız faytonculuğu yapamazsınız dediler. Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası'nı bilen yok. Bu at ve fayton Abant'ın simgesiydi. Gerekçe olarak kirlilik ve atların fazlalığı dediler.

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #2

    “Araç bile gitmez Abant'a”

    Bir düzenleme getirselerdi, biz uyardık ama yapmadılar. Pandemi öncesi sözleşmemiz bitmişti. Sözleşme de olmayınca çıkardılar. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. Biz bunları aldık. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz. Burada elektrikli araç olmaz. Altyapı yok. Burası hep kış. Az bir yaz oluyor. Araç bile gitmez Abant'a." dedi.

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #3

    “Ya atlarımızın parası ödesinler…”

    Faytoncu Ahmet Karagöz de bir çözüm bulunmasını istediğini belirterek, “Yaylaya geldik kimse yok. Müşteri de gelmiyor. Misafirler at ve fayton istiyor. Bizi göl çevresine sokmuyorlar. Kime ne zararımız oldu. Kimseye bir yanlış laf söylemedik. Ya atlarımızın parası ödesinler ya bize iş versinler ya da çalışmamıza izin versinler.” diye konuştu.

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #4

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #5

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #6

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #7

    Abant Milli Parkı nda fayton turları sonlandırıldı #8


    İlginizi Çekebilir

    MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı
    Medya

    MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    KYK borcu faizini ödeyenler ne yapacak? Geri ödenecek mi?
    Gündem

    KYK borcu faizini ödeyenler ne yapacak? Geri ödenecek mi?

    Görüş Bildir