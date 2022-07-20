Abant Milli Parkı'nda fayton turları sonlandırıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kararı ile Abant Milli Parkı'nda at ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı. Bu kararla faytoncular, iş yapamaz hale geldi.

Bolu'nun doğa harikası, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, Cumhurbaşkanı kararı ile tabiat parkı statüsünden milli park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı.

Turlar bitti

At ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı.

Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 at ve fayton sahibine bildirildi.

Karara gerekçe olarak, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gösterildi.

Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı VİDEO

Atlar yaylaya kaydırıldı

Faytonlar ve atlar, Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası'na kaydırıldı.

Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada faytoncular iş yapamaz hale geldi.

Abant Gölü'nün giriş ve çıkış noktalarında görevli jandarma ekipleri, faytoncuları Abant Gölü çevresine sokmadı.

“Yaylaya gelen olmuyor”

30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, atların bedellerinin kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyledi.

DHA’ya konuşan Türe, “Bizi dün çıkardılar. Abant'ta 30 senedir yaptığımız faytonculuğu yapamazsınız dediler. Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası'nı bilen yok. Bu at ve fayton Abant'ın simgesiydi. Gerekçe olarak kirlilik ve atların fazlalığı dediler.

“Araç bile gitmez Abant'a”

Bir düzenleme getirselerdi, biz uyardık ama yapmadılar. Pandemi öncesi sözleşmemiz bitmişti. Sözleşme de olmayınca çıkardılar. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. Biz bunları aldık. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz. Burada elektrikli araç olmaz. Altyapı yok. Burası hep kış. Az bir yaz oluyor. Araç bile gitmez Abant'a." dedi.

“Ya atlarımızın parası ödesinler…”

Faytoncu Ahmet Karagöz de bir çözüm bulunmasını istediğini belirterek, “Yaylaya geldik kimse yok. Müşteri de gelmiyor. Misafirler at ve fayton istiyor. Bizi göl çevresine sokmuyorlar. Kime ne zararımız oldu. Kimseye bir yanlış laf söylemedik. Ya atlarımızın parası ödesinler ya bize iş versinler ya da çalışmamıza izin versinler.” diye konuştu.