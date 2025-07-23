ABD “Tüketmeyin” uyarısı: Türk marka çikolatadan salmonella çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türkiye merkezli Emek Gıda'nın ürettiği ve “Dubai” markasıyla ABD pazarına sunulan bazı çikolatalarda Salmonella bakterisi riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırma, FDA’nın en yüksek tehlike seviyesini ifade eden “Sınıf I” kategorisinde değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD’deki ithalatçının deposunda gerçekleştirilen rutin denetimlerde 24 paket üründen 3’ünde Salmonella izine rastlandığı bildirildi.

Emek Gıda, bu gelişme üzerine önlem amaçlı olarak ilgili partinin piyasadan toplatıldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, geri çağırmanın yalnızca ABD’ye gönderilen sınırlı bir parti ile sınırlı olduğu vurgulanarak, Türkiye ve diğer ülkelerde satılan çikolataların bu durumdan etkilenmediği ifade edildi.

"İADE EDİN" UYARISI

11 Haziran - 9 Temmuz 2025 tarihleri arasında dağıtılan ve parti kodu 250401 olan ürünlerin tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

Parti kodunun, ürünün plastik kavanoz kapağının üst kısmında yer aldığı bildirildi. Bu çikolataların son kullanma tarihi ise 1 Nisan 2027.

Tüketicilerden bu ürünleri tüketmemeleri ve tam iade için satın aldıkları mağazaya iade etmeleri istendi.