ABD'den AB'ye Libya için silah ambargosu eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Schenker,"Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye karşı çıkılıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Avrupa ülkelerinin Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye sıkça tepki gösterirken, kimsenin Rusya, BAE ve Mısır uçakları hakkında açıklamalarda bulunmadığını söyledi.

Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupa Birliği'nin Libya'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusundaki duruşunu eleştirdi.

TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU VAR DİĞER ÜLKELERE YOK

Avrupalıların sıkça Birleşmiş Milletlerin (BM) uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere Akdeniz'de icra ettikleri faaliyetleri gündeme getirdiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.

Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden ABD'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.

AVRUPA SADECE TÜRKİYE'YE TEPKİ GÖSTERİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Avrupa ülkelerinin Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye sıkça tepki gösterirken, kimsenin Rusya, BAE ve Mısır uçakları hakkında açıklamalarda bulunmadığını söyledi.

Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupa Birliği'nin Libya'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusundaki duruşunu eleştirdi.

BAE-MISIR-RUSYA ELEŞTİRİLMİYOR

Avrupalıların sıkça Birleşmiş Milletlerin (BM) uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere Akdeniz'de icra ettikleri faaliyetleri gündeme getirdiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.

Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden ABD'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.