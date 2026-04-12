Abdulkadir Uraloğlu: Antalya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu açıklamasında havalimanının yolcu kapasitesine ilişkin bilgiler paylaştı.

"YOLCU KAPASİTESİ EN YÜKSEK 2. HAVALİMANI OLDU"

Uraloğlu, Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona yükseldiğini bildirdi.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Genişleme projesi kapsamında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2’nci havalimanı oldu."

"YOLCU SAYISI GEÇEN YILIN İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5 ARTTI"

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı'nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yolcu sayımız her geçen gün artıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499’a ulaştı."