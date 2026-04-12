Kendi imkanlarıyla öğrendi, yurt dışından talep yağıyor: Tanesi 40 bin lira

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki İbrahim Koca, kendi çabasıyla öğrendiği tespih ustalığını yıllar içinde geliştirerek hem Türkiye’ye hem de yurt dışına ürün gönderen bir üretici haline geldi.

Gençlik yıllarında tespih yapımına ilgi duyan İbrahim Koca, herhangi bir ustadan eğitim almadan deneme yanılma yöntemiyle bu işi öğrendi.

Küçük makinelerle başladığı üretim serüveni, zamanla büyüyerek geniş bir müşteri ağına ulaştı.

İlk etapta çevresine satış yapan Koca, bugün Türkiye’nin dört bir yanına ve farklı ülkelere tespih gönderiyor.

HAMMADDESİ KEHRİBAR

Hem üretim yapan hem de mahalle muhtarlığı görevini sürdüren İbrahim Koca, tespih kültürünün toplumda önemli bir yeri olduğunu, zikir aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Ürettiği tespihlerin büyük bölümünde Kehribar kullandığını ifade eden Koca, bu özel malzemenin milyonlarca yıl önce çam ağaçlarından akan reçinelerin yer altında fosilleşmesiyle oluştuğunu belirtti.

Tespihlerin yalnızca kehribarla sınırlı olmadığını da vurgulayan Koca, farklı ağaç türleri, hayvansal materyaller ve değerli taşlardan da üretim yaptığını dile getirdi.

TANESİ 40 BİN LİRA

El emeğiyle hazırlanan tespihlerin fiyatlarının kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre değiştiğini belirten Koca, ürünlerin 400 liradan başlayıp 40 bin liraya kadar ulaştığını ifade etti.