Toroslar’da 'altın değerinde' kuzugöbeği mesaisi: Kilosu 1500 liraya kadar çıkıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde Toros Dağları’nın yüksek kesimleri, baharın gelmesiyle birlikte yeniden kuzugöbeği mantarı toplayıcılarının akınına uğradı. Doğada kendiliğinden yetişen ve nadir bulunmasıyla bilinen mantar, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

1800 RAKIMDA ZORLU MESAİ

Toros Dağları’nın sedir ve ladin ormanlarıyla kaplı yüksek bölgelerinde başlayan sezon, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempoyla devam ediyor. Yağışların etkisiyle birlikte mantarların daha sık görülmeye başladığı ifade ediliyor.

KİLOSU 1500 LİRA

Bölgeden toplanan kuzugöbekleri, kalitesine ve verimine göre değişmekle birlikte yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. İlkbahar döneminde başlayan hasat, mantarın nadir bulunması nedeniyle ekonomik açıdan önemli bir kazanç kapısı oluşturuyor.

"DAĞ TAŞ DOLAIYORUZ"

Bölge sakinleri, kuzugöbeği bulabilmek için saatlerce ormanlık alanlarda gezdiklerini belirtiyor. Toplayıcılar, bazen bir günde birkaç kilogram ürün bulabildiklerini, bazen ise elleri boş döndüklerini ifade ediyor.

Toplanan mantarların bir kısmı satışa sunulurken, bir kısmı ise kurutularak kışlık tüketim için saklanıyor. Özellikle etli yemeklerde kullanılan kuzugöbeği, yöre mutfağında özel bir yere sahip.

NADİR VE DĞEERLİ BİR TÜR

Bilimsel adı Morchella esculenta olan bu tür, Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişse de Toroslar’da daha etli ve lezzetli olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar ise doğada benzer görünümlü zehirli türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.