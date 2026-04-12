Sakarya'da kıyı erozyonu: Deniz 100 metre içeri girdi, yapılar çöktü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonunun etkisi her geçen yıl daha da belirgin hale gelirken, sahil şeridinde ciddi yapısal hasarlar meydana geldi. Deniz seviyesinin iç kesimlere doğru ilerlemesiyle birlikte eski bir tatil köyü adeta çökme noktasına geldi.

VİLLALAR VE HAVUZLAR DENİZE YENİLDİ

Karasu Sahili kıyısında bulunan eski tatil köyü alanında, dalgaların kıyıyı aşındırması sonucu villa ve havuzların büyük bölümü çöktü. Bir dönem denize yüzlerce metre mesafede bulunan yapıların bugün kıyı çizgisiyle neredeyse aynı seviyeye geldiği belirtildi.

"DENİZ 100 METRE İLERİDEYDİ

Bölgedeki değişimi anlatan mahalle muhtarı, yıllar önce denizin çok daha geride olduğunu, ancak zamanla kıyı çizgisinin hızla içeri doğru kaydığını ifade etti. Erozyonun özellikle son yıllarda hızlandığına dikkat çekildi.

BAKANLIK DEVREDE: KORUMA PROJESİ BAŞLATILDI

Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı. Kıyı hattını korumak ve erozyonu yavaşlatmak amacıyla tahkimat ve mendirek çalışmalarının hayata geçirildiği bildirildi.

SAHİL ŞERİDİ İÇİN UZUN VADELİ PLAN

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla sadece mevcut alanın değil, çevredeki yapıların da olası kıyı kaybına karşı korunmasının hedeflendiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sahil hattında kalıcı bir denge sağlanması amaçlanıyor.