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AA

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Abu Dabi Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Büyükelçi Göktaş'ı Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda ağırladı.

Görüşmede; BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere BAE’nin üst düzey yetkilileri de hazır bulundu.

GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Göktaş, güven mektubunu Al Nahyan'a sunarken, görevi boyunca Türkiye-BAE ilişkilerini daha üst seviyelere taşımak için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Al Nahyan ise Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerine işaret ederek, Büyükelçi Göktaş’a görevinde başarılar diledi.

GAZETECİ, YAZAR, İLAHİYATÇI

2018 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan Büyükelçi Göktaş; gazeteci, yazar, ilahiyatçı ve dinler tarihçisi kimlikleri ile de tanınıyor.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (Başbakanlık dönemi dahil) 8 yıl Basın Başdanışmanlığı görevini yürütmesinin ardından, 2018 yılında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atanmıştı.

OCAK AYINDA GÖREVE ATANDI

Arap edebiyatına özel ilgi duyan, Filistinli Şair Mahmud Derviş ve Mısırlı Yazar Necip Mahfuz'dan yaptığı çeviriler kitap olarak yayımlanan Göktaş, ocak ayında Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi olarak atanmıştı.