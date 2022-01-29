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    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı

    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
    • AA
    • 29.01.2022 - 00:42
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    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden koronavirüs salgınına yönelik önlemler doğrultusunda bir yazılı açıklama yapıldı.

    AÇIK CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ UZATILDI

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı #1


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