Adalar'daki elektrikli araçların ücret tarifeleri

İBB, Adalar'da ulaşım için kullanılacak elektrikli araçların tarifeleri 12 lira olarak belirlendi.

Atları kamulaştırılıp Adalar'da fayton devrini bitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım için kullanılmasını kararlaştırdığı elektrikli araçların ücret tarifesi belirlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü.

TARİFE 12 LİRA, ADALILAR 3,5 LİRADAN KULLANACAK

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.

Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

ADATAKSİ TARİFELERİ DE BELİRLENDİ

Toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.



