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    Adalar'daki elektrikli araçların ücret tarifeleri

    İBB, Adalar'da ulaşım için kullanılacak elektrikli araçların tarifeleri 12 lira olarak belirlendi.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 15:17
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 15:17
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    Adalar'daki elektrikli araçların ücret tarifeleri

    Atları kamulaştırılıp Adalar'da fayton devrini bitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım için kullanılmasını kararlaştırdığı elektrikli araçların ücret tarifesi belirlendi.

    İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü.  Adalar'daki elektrikli araçların ücret tarifeleri #1

    TARİFE 12 LİRA, ADALILAR 3,5 LİRADAN KULLANACAK

    Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.

    Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

    ADATAKSİ TARİFELERİ DE BELİRLENDİ

    Toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.

     


    Adalar'daki elektrikli araçların ücret tarifeleri #2

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