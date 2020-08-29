Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yeni adli yıl için tüm tedbirler alındı

Yeni adli yılın sağlıklı şekilde adalet hizmeti vereceğini belirten Bakan Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafa tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçe Kongresi’nde konuştu.

Bakan Gül, buradaki konuşmasında gündemdeki çeşitli konulara değindi.

Doğu Akdeniz meselesinin öncelikli olarak üzerinde durdukları bir konu olduğunu belirten Gül, "Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.

YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI

Gül, yeni adli yıl ile ilgili olarak, "Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

İSTANBUL BAROSU'NUN ASTIĞI FOTOĞRAF

İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili de Abdulhamit Gül, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." diye konuştu.