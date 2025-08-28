Adalet Bakanı Tunç’tan Özel’e: 'Özgür' mü olacaksın yoksa kukla mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehditlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında paylaşımda bulundu.

“ADALET BAKANLIĞI'NA DİL UZATMASI SİYASETEN İFLASIN GÖSTERGESİ”

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, Özel 'in, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve itiraflardan bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarla bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Tunç, Özel'in, iddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatmasının, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.

“ÖZEL’İN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR: 'ÖZGÜR' MÜ OLACAK YOKSA KUKLA MI?”

Bakan Tunç, şunları kaydetti: