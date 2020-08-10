Adana polisi ‘can dostları’ yalnız bırakmadı

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Sokak kedilerini yalnız bırakmayan polis ekipleri, mama ile karınlarını doyurdu.

Çocukların boğulmaması için sulama kanalı önlerinde nöbet tutan, hasta çocuklara hastanede sürpriz yaparak moral veren, kimsesiz ve fakir çocuklara maddi yardım yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da unutmadı.

ELLERİYLE BESLEDİLER

Sokak kedilerini bulan ekipler, onlara tek tek mama verip karınlarını doyurdu, kucaklarına alıp sevip okşadı. Polisin hayvan sevgisini vatandaşlar ilgi ve sempati ile izledi.