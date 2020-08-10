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    Adana polisi ‘can dostları’ yalnız bırakmadı

    Sokak kedilerini yalnız bırakmayan polis ekipleri, mama ile karınlarını doyurdu.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 08:50
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    Adana polisi ‘can dostları’ yalnız bırakmadı

    Çocukların boğulmaması için sulama kanalı önlerinde nöbet tutan, hasta çocuklara hastanede sürpriz yaparak moral veren, kimsesiz ve fakir çocuklara maddi yardım yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da unutmadı.

    ELLERİYLE BESLEDİLER

    Sokak kedilerini bulan ekipler, onlara tek tek mama verip karınlarını doyurdu, kucaklarına alıp sevip okşadı. Polisin hayvan sevgisini  vatandaşlar ilgi ve sempati ile izledi.

    Adana polisi ‘can dostları’ yalnız bırakmadı #1

    Adana polisi ‘can dostları’ yalnız bırakmadı #2

    Adana polisi ‘can dostları’ yalnız bırakmadı #3

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