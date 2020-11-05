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    Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti

    Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull sahibi iki kişiye, para cezası uygulandı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 10:28
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    Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte pitbull besleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

    Kent merkezinde 3 adrese baskın yapıldı.

    2 KİŞİYE 28 BİN 689 TL CEZA

    Baskın sırasında, yasak ırkı beslediği gerekçesiyle M.S.K. ve S.İ.'ye 28 bin 689 lira ceza yazıldı.

    Adreslerde bulunan 6'sı yavru 9 pitbull da hayvan barınağına teslim edildi.

    Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti #1

    Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti #2

    Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti #3

    Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti #4

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