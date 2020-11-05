Adana polisi, pitbull besleyen iki kişiye 28 bin 686 lira para cezası kesti
Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull sahibi iki kişiye, para cezası uygulandı.
- AA
- 05.11.2020 - 10:15
- Güncelleme : 05.11.2020 - 10:28
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte pitbull besleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese baskın yapıldı.
2 KİŞİYE 28 BİN 689 TL CEZA
Baskın sırasında, yasak ırkı beslediği gerekçesiyle M.S.K. ve S.İ.'ye 28 bin 689 lira ceza yazıldı.
Adreslerde bulunan 6'sı yavru 9 pitbull da hayvan barınağına teslim edildi.