Adana şehidinin eşi koronavirüse yenik düştü

Adana’da 1996 yılında PKK’nın çevik kuvvet şube müdürlüğüne yaptığı canlı bombalı saldırısında şehit olan Ramazan Keserci'nin eşi Serpil Keserci koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 25 Ekim 1996 tarihinde bir otomobilden inen hamile görünümlü 17 yaşındaki Leyla Kaplan adlı terörist, koşarak Adana Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına girmek istemiş, başaramayacağını anlayınca nizamiye yakınında üzerindeki 3 kilo TNT’yi patlatmıştı.

Bombalı intihar saldırısında Kaplan parçalanarak ölürken, 3 polis ve 1 vatandaş yaşamını yitirmiş, 7’si polis 11 kişi de yaralanmıştı.

PKK'NIN POLİSLERE YÖNELİK İLK SALDIRISI

Terör örgütü PKK’nın polise yönelik gerçekleştirdiği ilk canlı bombalı saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Ramazan Keserci’den geriye 1 yaşındaki Sena Öztürk ve eşi Serpil Keserci kaldı.

Anne Keserci kızını büyütüp evlendirdi. Ancak Çin’den tüm dünyaya yayılıp Türkiye’de de Mart ayında tespit edilen koronavirüse şehidin eşi Keserci’de yakalandı.

KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Keserci hayatını kaybetti. Keserci’nin cenazesi yakınları ve polisler tarafından adli tıp kurumu morgundan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığına getirildi.

Şehit kızı Sena Öztürk, annesine gözyaşlarıyla veda etti. Az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Keserci’nin cenazesi toprağa verildi.















