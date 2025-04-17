Adana'da 1228 polisin katıldığı denetlemelerde aranan 93 kişi yakalandı

DHA

Adana'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatıyla, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde ‘Adana Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.

1228 POLİS KATILDI, 93 KİŞİ YAKALANDI

211 ekipten oluşan 1228 polis memurunun katıldığı denetimlere 1 helikopter, 1 dron ve 4 eğitimli narkotik köpeği ile destek verildi.

Ekipler uygulama sırasında 17 bin 975 kişiye GBT sorgulaması yaparak çeşitli suçlardan aranan 93 kişiyi yakaladı.

1 MİLYON 845 BİN 176 TL PARA CEZASI

Ayrıca 6 bin 752 aracı kontrol eden ekipler 6 motosiklet trafikten men edildi. Trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 164 araca 1 milyon 845 bin 176 TL para cezası uygulandı.

Umuma açık 103 iş yeri denetlenerek usulsüzlük tespit edilen 5 iş yerine işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 9 kişiye ise 12 bin 654 TL idari para cezası kesildi.

ELE GEÇİRLENLER

Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde, 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 9 fişek, 3 kesici alet, 11 şarjör ve toplam 55 mermi, 160,43 gram sentetik kannabinoid, 31,05 gram metamfetamin, 29,68 gram esrar ve 548 adet ecstasy hap ele geçirildi.