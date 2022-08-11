Adana'da 5'nci katta montaj yapan klimacı düştü

Adana Seyhan'da, 5. kattaki bir daireye montaj yaparken dengesini kaybederek düşen klimacı ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerine arkadaşıyla giden Oğuzhan Aşçılar, 5. katta klima dış ünitesin montajı için binanın dış cephesindeki boşluğa geçti.

5'inci kattan düştü

Montaj için bir sandalyenin üstüne çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek 5. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Aşçılar'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır

İHA'nın haberine göre, işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.