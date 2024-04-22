Adana'da 9 gün süren karnavalda ziyaretçiler tonlarca et tüketti Bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda kent genelinde 310 tona yakın etin tüketilmesi esnafın yüzünü güldürdü.

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İHA

Adana'da 13-21 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi.

12'ncisi düzenlenen karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle gerçekleştirildi.

1 milyonu aşkın turist geldi

Karnavala yerli ve yabancı 1 milyon 200 bine yakın turist katıldı.

Ayrıca karnaval kapsamında Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda yiyecek içecek stantları kuruldu ve Adana'ya özgü kebap, döner, şırdan, şalgam ve yüzlerce çeşit yemek satıldı.

"9 günde yaklaşık 310 tona yakın et tüketildi"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “İlimizde 9 gün boyunca hem karnaval alanları hem de restoranlar doldu taştı. Esnafların yüzü güldü. 9 günde yaklaşık 310 tona yakın et tüketildi. Adana'ya gelenler özellikle Adana kebaba ve Adana lezzetlerine doydu. Hiçbir sorun yaşanmadan karnavalı bitirdik.” dedi.

“Esnafın yüzü güldü”

Kebapçı esnafından Cihangir Korkmaz ise 1 milyondan fazla ziyaretçinin Adana kebaba ve Adana'nın lezzetlerine doyduğunu belirterek, “Biz esnafların da yüzü karnavalda güldü. Çok güzel 9 gün geçirdik. Misafirlerimizi davul zurnalar ile karşılayıp aynı şekilde de uğurladık. Herkes çok memnun kaldı.” ifadelerini kullandı.

“Şırdan stokları tükendi”

Şırdancı Güngör Güler ise şırdan stoklarının tükendiğini belirterek, “Binlerce kişi ilk kez şırdanla tanıştı ve çok beğendi. Ramazan Bayramı'ndan sonra karnavalın olması esnafları çok memnun etti. İşlerimiz çok güzel gitti. Şırdan stokları adeta tükendi.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)