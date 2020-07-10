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    Adana'da trafik polisi çalışmayan hafif ticari aracı itti

    Traifk polisi, çalışmayan hafif ticari aracı vatandaşlarla beraber iterek çalıştırılmasına yardımcı oldu.
    • AA
    • 10.07.2020 - 09:56
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    Adana'da trafik polisi çalışmayan hafif ticari aracı itti

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı, arıza yapan hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti.

    EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞTIRDILAR

    Önce trafik akışının kontrolünü sağlayan polis, rampada kalan hafif ticari aracı iterek çalıştırılması için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Polisin ve vatandaşların el birliğiyle iterek çalıştırdığı hafif ticari araç, yoluna devam etti.

    Trafik polisinin aracı itme anına ait fotoğraf ise sosyal medyada beğeni topladı.

    Adana'da trafik polisi çalışmayan hafif ticari aracı itti #1

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