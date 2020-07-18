Terör örgütü PKK'nın sözde üst yönetiminden alınan talimatları cezaevindeki PKK'lılara giysi götürdükleri sırada ayakkabıların tabanlarına sıkıştıran 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK/KCK üyelerinin, kendilerine gelen telefonlardan ve giymeleri için getirilen spor ayakkabıların ardından sergiledikleri tuhaf tavırlar dikkat çekti.

Cezaevindeki teröristlerin dikkat çekici tavırlarını takibe alan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, sözde 'değer ailesi' ile irtibatta olduğunu saptadı.

DIŞ KOORDİNASYON SAĞLANMIŞ

Sözde değer ailesinin cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelere finans desteği sağladığını, yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme suretiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını belirledi.

NASIL DAVRANMALARI GEREKTİĞİNİ YAZMIŞLAR

Ayrıca ekipler, PKK/KCK’nın sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini, bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları, cezaevinde nasıl davranmaları konusunda bilgiler yer aldığını tespit etti.

Adana'da ayakkabı tabanından hapisteki PKK'lılara talimat - VİDEO



YAKALANDILAR

10 Temmuz’da talimatların gönderilmesine yardım eden kişilerin yakalanması için Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.K., M.A., F.D., A.K., G.K., A.İ., E.T., F.İ., U.M., Z.T., C.A., P.A., S.U. ve M.İ. gözaltına alındı. A.K.’nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof marka tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, Z.T. isimli kadının evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt üyelerine talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelur kağıtlara basımı yapılmış 33 doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü ev hapsi cezasına çarptırılırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.





































