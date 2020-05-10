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Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından imalathaneye düzenlenen operasyonda, bin 200 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.