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- Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Polis ekipleri tarafından imalathaneye düzenlenen operasyonda, bin 200 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
- AA
- 10.05.2020 - 10:25
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Seyhan ilçesinde bir depoda kaçak içki üretildiği ihbarı alan polis ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi.
400 BİN DEĞERİNDE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda varillerin içine doldurulmuş piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi ViDEO