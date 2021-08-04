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    Adana'da bir itfaiye eri, su içmeyi reddedip yangına müdahaleye devam etti

    Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla işine devam etti.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 18:47
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    Adana'da bir itfaiye eri, su içmeyi reddedip yangına müdahaleye devam etti

    Çukurova bölgesinde 2 Ağustos öğle saatlerinde başlayan orman yangını, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

    Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın nedeniyle de Bozcalar Mahallesi tahliye edildi.

    SU İKRAMINA ALDIRIŞ ETMEDEN YANGINA MÜDAHALEYE DEVAM ETTİ

    Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye erinin bölgede su dağıtımı yapan Selim Ağaçdalı isimli vatandaşın ikramın aldırış etmeden canla başla işine devam etmesi dikkat çekti.

    O anlar ise sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda etkileşim aldı.

    Adana'da bir itfaiye eri, su içmeyi reddedip yangına müdahaleye devam etti VİDEO

    Adana da bir itfaiye eri, su içmeyi reddedip yangına müdahaleye devam etti #1

    Adana da bir itfaiye eri, su içmeyi reddedip yangına müdahaleye devam etti #2

    Adana da bir itfaiye eri, su içmeyi reddedip yangına müdahaleye devam etti #3

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