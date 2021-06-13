Adana'da bir kişi üvey babasını sırtından ve bacağından bıçakladı

Adana'da bir kişi üvey babasını sırtından ve bacağından bıçakladı

Adana'da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda Y.K. (17) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

ÜVEY BABASINI SIRTINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Kavga sırasında Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat D.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.